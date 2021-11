Noci "Città del Folklore“ e “Capitale del Folklore Pugliese 2021”

Noci

Il 28 novembre 2021, dalle ore 17,00, presso il Quartiere Fieristico ( Ex Foro Biario) in Via Montedoro a Noci, avverrà la cerimonia di premiazione. Il presidente nazionale della FITP, Benito Ripoli, consegnerà la targa al Sindaco di Noci, Domenico Nisi, alla presenza del Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, del presidente dell’ANCI e Sindaco di Bari, Antonio De Caro e del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno. La manifestazione è patrocinata ed organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.