Muore dopo un litigio. Si costituisce ex datore di lavoro

Omicidio a San Severo

Un 57enne è stato ucciso e il suo corpo è stato ritrovato questa mattina in un cantiere edile a San Severo. Qualche ora più tardi, un uomo di 35 anni si è presentato nella caserma dei carabinieri, confessando di essere il responsabile dell'omicidio dell'operaio.

Bonifazio Buttacchio si trova ora nella caserma dei carabinieri di San Severo dove viene interrogato dal pm Roberta Bray.

Intanto i militari stanno ascoltando gli altri operai della ditta gestita dal presunto omicida per cercare di ricostruire i

rapporti che legavano la vittima con il suo ex datore di lavoro. L'ipotesi è che l'uomo sia stato ucciso con un colpo di pistola

alla testa e i militari sono impegnati nella ricerca dell'arma.