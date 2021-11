Taranto. Acciaierie d'Italia, un guasto chiude l'altoforno 4

Acciaierie d'Italia

A causa di un guasto all'altoforno 4 dell'ex Ilva di Taranto da mercoledì 1 dicembre il reparto resterà fermo. Lo redono noto i sindacati dopo un incontro con i rappresentanti di Acciaierie d'Italia. L'altoforno dovrà essere svuotato per valutare l'entità del danno, probabilmente causato dal lungo stop imposto alla produzione. Si fermeranno a cascata anche l'Acciaieria 1 e le colate continue 1 e 5. La fermata degli impianti avrà un impatto sui numeri della cassa integrazione non come tetto massimo (quello indicato attualmente, con scadenza a fine dicembre, è di 3500 lavoratori) ma sull'utilizzo effettivo degli ammortizzatori sociali.