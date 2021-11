Presentato il progetto del Villaggio dell'Accoglienza Agebeo

Progetto Villaggio Agebeo

È stato presentato questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, il progetto di completamento del Villaggio dell’Accoglienza Trenta ore per la vita per Agebeo. Come noto il centro, che sorge in via Camillo Rosalba su un terreno di proprietà comunale confiscato alla mafia, una volta terminato ospiterà gratuitamente i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie. Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Bari Antonio Decaro, il vice capo di Gabinetto del presidente della Regione Puglia Domenico De Santis, il presidente di Agebeo e amici di Vincenzo onlus Michele Farina, gli assessori comunali ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, al Patrimonio, Vito Lacoppola, e allo Sport, Pietro Petruzzelli, il presidente della commissione consiliare Cultura e Sport Giusi Cascella, il presidente del Comitato regionale pugliese FIGC lega Nazionale Dilettanti Vito Tisci e il segretario generale della SSC Bari Antonello Ippedico.

“Oggi ricorrono i 18 anni dalla fondazione di Agebeo, e in questi lunghi anni abbiamo lavorato al fianco di moltissime persone e associazioni che mi hanno dato la forza di continuare nonostante le tante porte chiuse - ha esordito Michele Farina -. Da sempre il mio impegno è stato quello di non permettere più che tanti ragazzi morissero a mille chilometri dalla loro casa, come accaduto a Vincenzo, e qualcosa siamo riusciti a fare in tal senso. Oggi fortunatamente la situazione in campo oncologico pediatrico è completamente cambiata, grazie a cure più efficaci e strutture più idonee, e oggi finalmente possiamo annunciare il completamento del Villaggio, per cui devo ringraziare tantissime persone che mi sono rimaste vicine, primo tra tutti Elio Di Summa grazie al quale ho conosciuto tanta gente del mondo delle istituzioni, dello sport e dell’associazionismo e di lì le cose hanno cominciato a muoversi sul serio. Sono stati 19 anni di sacrifici intensi per me e la mia famiglia, per questo adesso posso dirmi contento. Vorrei solo aggiungere che, ad oggi, nell’appartamento confiscato alla mafia, che il Comune nel 2007 ci ha dato in concessione, abbiamo accolto 502 famiglie, molte provenienti dalla Basilicata e tante da altre regioni italiane e da diversi Paesi del mondo. E il Villaggio, in cui vogliamo accogliere tutte le famiglie dei bambini in cura presso tutte le unità pediatriche di Bari, proseguirà in questa direzione. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato”.