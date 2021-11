Allerta meteo arancione sulla Puglia centro-meridionale per forti temporali

Allerta meteo

Dalle ore 14 di oggi, 25 novembre, e per le successive 24 ore è prevista allerta arancione per rischio idraulico, idrogeologico, idreogeologico per temporali e vento localizzato sulla Puglia centrale adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia centrale bradanica e Salento. Allerta gialla sul resto della regione. E' il contenuto dell'allerta meteo diramata dalla prefettura di Bari. Sulla Puglia sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sul resto del territorio. Sono previsti possibili fenomeni di esondazione locali legati al transito delle piene. Venti: da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte sulla Puglia meridionale.

Il Comune di Lecce, a scopo precauzionale, ha disposto la chiusura dei parchi cittadini: villa comunale, Galateo, Campo Montefusco e Belloluogo.