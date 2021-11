Una pistola sotto la culla, arrestato il figlio di un pregiudicato ucciso

Polizia

Una pistola Beretta, calibro 7,65, con matricola abrasa, completa di caricatore rifornito di 11 cartucce è stata rinvenuta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia sotto il materassino di una culla durante una perquisizione nell'abitazione del figlio di Matteo Anastasio, 42 anni, il pregiudicato ucciso a colpi d'arma da fuoco lo scorso 12 luglio, a San Severo, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio. Nell'occasione rimase gravemente ferito anche il nipotino della vittima di soli 6 anni che era con lui a bordo di uno scooter. Nell'abitazione del figlio del pregiudicato ucciso, arrestato in flagranza di reato, sono stati trovati anche uno sfollagente telescopico, un giubbotto antiproiettile, modello 'sottocamicia', ed un inibitore di frequenza Jammer.