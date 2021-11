I giudici: "Il comune di Bari restituisca il Petruzzelli ai proprietari"

Il teatro Petruzzelli di Bari

Il teatro Petruzzelli di Bari è di proprietà della famiglia Messeni Nemagna e non del Comune che dovrà restituirglielo, ma la famiglia dovrà a sua volta restituire allo Stato i costi della ricostruzione, pari a 46 milioni di euro. Lo ha stabilito la Corte di Appello di Bari con un sentenza che ha accolto in parte il ricorso della famiglia, ribaltando la decisione dei giudici di primo grado. Con una seconda sentenza la stessa Corte ha dichiarato nullo il protocollo del 2002 che regolamentava i rapporti tra proprietà ed enti locali per 40 anni, accogliendo in questo caso il ricorso della Regione Puglia.

Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha chiesto un incontro urgente al Governo per "definire una volta per tutte l'intera vicenda. L'applicazione della sentenza - spiega il primo cittadino - può determinare la sospensione delle attività della Fondazione e delle manifestazioni culturali già programmate nel teatro".