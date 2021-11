20.305 test per l'infezione da Covid-19 e 299 casi positivi. 2 morti

Oggi in Puglia sono stati registrati 299 casi positivi: 78 in provincia di Bari, 19 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 23 in quella di Brindisi, 74 in provincia di Foggia, 54 in provincia di Lecce, 45 in provincia di Taranto e 3 residenti fuori regione e 3 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 2 decessi. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 278.763 a fronte di 4.720.803 test eseguiti, 267.927 sono le persone guarite e 6.883 quelle decedute.