Su 20.235 test per l'infezione da Covid-19, 243 i casi positivi. Decessi 0

Un laboratorio analisi Covid

Oggi in Puglia sono stati registrati 243 casi positivi: 47 in provincia di Bari, 11 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 25 in quella di Brindisi, 55 in provincia di Foggia, 57 in provincia di Lecce, 42 in provincia di Taranto e 5 residenti fuori regione e uno di provincia in via di definizione. Inoltre non è stato registrato alcun decesso. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 278.464 a fronte di 4.700.498 test eseguiti, 267.698 sono le persone guarite e 6.881 quelle decedute.