Finta veggente rischia una condanna a 10 anni di reclusione

Paola Catanzaro

Avrebbe truffato persone fragili con raggiri che le hanno fruttato almeno 4 milioni di euro. È l'accusa della procura di Brindisi che ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione per la finta veggente Paola Catanzaro, diventata showgirl con il nome di Sveva Cardinale. A processo con lei ci sono il marito Francesco Rizzo, per il quale il pubblico ministero ha chiesto sette anni di reclusione e altre sei persone. Secondo le indagini Paola Catanzaro avrebbe ottenuto grosse somme di denaro per evitare disgrazie o per finanziare "la diffusione del messaggio evangelico".