bari calcio

Seconda sconfitta per il Bari battuto 1 -0 dalla Juve Stabia. Rigore di Eusepi a fine primo tempo. Brutta gara della squadra di Mignani che resta comunque in testa alla classifica. A 4 lunghezze c'è il Monopoli che ha pareggiato 1 a 1 con la Vibonese. A segno ancora Starita. Taranto battuto ad Avellino per 2 a 1. Cambia poco in classifica per gli ionici.