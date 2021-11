Terza dose, si anticipa al quinto mese

Un hub vaccinale

La circolare potrebbe arrivare già oggi, poi serviranno un paio di giorni per aggiornare il sistema di prenotazione del sito la Puglia ti vaccina. Al dipartimento salute si lavora per rendere operative le nuove indicazioni dell'Agenzia del farmaco e del Ministero: terza dose a chi ha più di 40 anni dopo 5 mesi - e non più sei - dalla seconda. Per il momento il richiamo è aperto agli over 40 che hanno completato il primo ciclo da 180 giorni: possono farlo entro la fine della settimana anche senza prenotazione, dalla prossima sarà necessario prenotare.

Capitolo hub: saranno riaperti tutti entro questa settimana, assicurano dalla Regione, con orari calibrati sul numero delle prenotazioni. In ogni caso dovranno essere operativi per almeno 12 ore al giorno dal lunedì alla domenica, festivi compresi. Ad affiancare i punti vaccinali saranno i medici di base: ieri nel distretto di Bari sono state distribuite 1800 dosi, oggi se ne aggiungeranno altre 2mila, serviranno per il richiamo a fragili, anziani e immunodepressi, ma anche a vaccinare chi ancora non lo è. Partita la somministrazione nelle farmacie, ma l'elenco di quelle aderenti è disponibile solo per la provincia di Bari, nessuna traccia sulle piattaforme online degli ordini dei farmacisti delle altre province. "Ho sollecitato con una circolare i miei colleghi a pubblicare prima possibile gli elenchi delle farmacie aderenti" spiega il presidente della consulta regionale degli ordini dei farmacisti Luigi D'Ambrosio Lettieri.