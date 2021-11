Accoltellato in discoteca, non è grave

discoteca

Un giovane di 26 anni, incensurato, è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, all'alba da alcune coltellate mentre si trovava nella discoteca 'Divinae Follie' di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Trani. Secondo quanto accertato finora, nel corso di una discussione, il giovane è stato raggiunto da sei coltellate, non profonde, alcune delle quali all'interno coscia e nella zona scrotale. La prognosi stabilita in ospedale per lui è di 20 giorni. I militari stanno cercando di ricostruire i fatti tramite l'acquisizione di testimonianze non potendo contare sulle telecamere della video sorveglianza. In quel momento la discoteca era ancora molto affollata.