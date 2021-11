Erroi sindaco di Carmiano, ballottaggio a Manfredonia

elezioni comunali

Per 66 voti in più l'avvocato Gianni Erroi e' diventato il nuovo sindaco di Carmiano, uno fra i 7 Comuni sciolti per mafia. Il vincitore, assessore uscente nel Consiglio Comunale sciolto con decreto del presidente della Repubblica a dicembre del 2019, ha collezionato 5.503 preferenze con la lista "La matita - Partecipiamo". 5.437 i voti raccolti dallo sfidante, il sindaco commissariato Giancarlo Mazzotta con "Ritroviamo insieme".

Ci sarà bisogno del ballottaggio, invece, per eleggere il nuovo primo cittadino, un altro Comune sciolto per mafia. I contendenti saranno Gaetano Prencipe per il centro-sinistra e Gianni Rotice per il centro-destra. Nulla da fare per gli altri quattro candidati: Raffaele Fatone, Giulia Fresca, Maria Teresa Valente e Tommaso Rinaldi. Alle urne si sono presentati 29753 elettori, ovvero il 61,10% degli aventi diritto al voto.