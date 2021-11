Tentata estorsione sulle slot machine, arrestato 53enne a Lucera

Pizzo sulle slot machine, un arresto a Lucera

È considerato il reggente di un clan malavitoso di Lucera Michele Cenicola, 53 anni, arrestato dalla guardia di finanza con l'accusa di tentata estorsione. Avrebbe chiesto denaro a un imprenditore per permettergli di installare in città gli apparecchi da gioco gestiti dalla sua società: 10 mila euro per cominciare e poi 500 euro al mese. La vittima della richiesta era stata costretta a ritirare le slot-machine dal locale in cui erano state portate.