Polizia

È successo ieri in tarda serata a Taranto al rione Paolo VI; il minorenne ha chiesto aiuto alla polizia perché suo padre, ubriaco, minacciava sua madre. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Stando al racconto della donna, il marito più volte l'aveva minacciata e aggredita dallo scorso mese di maggio, quando gli era stato notificato un avviso di conclusione delle indagini per maltrattamenti ai danni della moglie.