E' morto Ermanno Pieroni, il ds del Taranto in B

ermanno pieroni

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto Ermanno Pieroni, ex direttore sportivo del Taranto. Aveva 76 anni ed era affetto da un male incurabile. Nato a Jesi, nel suo passato è stato uomo di fiducia della famiglia Gaucci a Perugia. L’ultimo incarico, fino a marzo 2021, è stato quello di consulente esterno con l’Anconitana. A Taranto ha conquistato diverse promozioni, la più memorabile quella in Serie B nella stagione 1989/90, con Donato Carelli presidente. Ha avuto il merito di scoprire molti talenti: uno su tutti, Christian Riganò che portò proprio in riva allo Jonio