Omicidio Buttacchio: sottoposto a fermo ex datore di lavoro

Operaio ucciso a San Severo

E' stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria Vincenzo Gualano 39 anni, l'imprenditore edile ritenuto il presunto assassino di Bonifazio Buttacchio, l'operaio di 57 anni ucciso ieri in un cantiere edile in via Cannelonga a San Severo, nel Foggiano. Il fermato, ex datore di lavoro della vittima, si e' costituito ai carabinieri subito dopo aver commesso il delitto. Secondo una prima ricostruzione tra Buttacchio e l'ex datore di lavoro da tempo vi erano dei dissidi: Buttacchio, infatti, vantava un credito di circa 200 euro per lavori pregressi. Somma che piu' volte aveva preteso dall'imprenditore. Gli

inquirenti stanno verificando se vi siano da parte dell'indagato alcune denunce contro lo stesso Buttacchio.