Immersioni scientifiche più sicure con scooter subacquei ad alta tecnologia

Uno scooter subacqueo per le immersioni nell'area marina protetta di porto Cesareo

Si è conclusa nelle acque dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo la sperimentazione di nuovi strumenti per le ispezioni e il monitoraggio dei fondali nell'ambito del progetto DiveSafe. Obiettivo: aiutare i sub nell'esplorazione di aree sconosciute, per attività di ricerca e recupero, o anche per fini turistici come la visita di siti sommersi. Due i prototipi di scooter subacquei utilizzati, in grado di supportare le esplorazioni subacquee fornendo ai sub importanti informazioni come la propria posizione sul fondale, i percorsi da seguire e i punti da esplorare. Grazie ad un sistema di comunicazione acustico, gli scooter sono inoltre in grado di comunicare fra loro e con il supervisore che coordina le operazioni dalla superficie e che può anche monitorarne i parametri vitali più importanti. Il progetto è portato avanti da un partenariato internazionale al quale partecipano, per l'Italia, l'Università Politecnica delle Marche, la 3D Research (Spin-Off dell'Università della Calabria) e l'Istituto Centrale per l'Archeologia (ICA) del Ministero della Cultura.