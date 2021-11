Potito Ruggiero

Da due anni porta avanti la battaglia dei Fridays for future per la salute del pianeta. Potito Ruggiero, tredicenne di Stornarella in provincia di Foggia ha incontrato a Lipari gli studenti delle isole Eolie per lanciare l'appello contro la pesca a strascico. L'adolescente pugliese ha proposto anche il riutilizzo dei gusci di cozze e vongole, "che andrebbero raccolte e tritate per produrre sabbia e rallentare l'erosione".