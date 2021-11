Robotica, premio internazionale per la prof.ssa Maria Pia Fanti

prof.ssa Maria Pia Fanti

E' l’unica premiata che svolge la sua attività scientifica e di ricerca sulla robotica in Italia. Il nominativo della prof.ssa Maria Pia Fanti, docente del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari, figura nell’edizione 2021 del prestigioso premio internazionale “50 women in robotics you need to know about”. Il riconoscimento, attribuito dalla “Robohub” si riferisce alle 50 donne, che nell’ambito della robotica, si sono distinte per contributi di altissimo livello scientifico e tecnologico. Le altre donne ricercatrici premiate provengono da Afghanistan, Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, India, Iran, Irlanda, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Portogallo, Singapore, Sud Africa, Spagna, Svizzera, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. La prof.ssa Maria Pia Fanti, “Ordinario di Sistemi e Ingegneria dei Controlli” e responsabile del Laboratorio per il Controllo e l’Automazione del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Poliba è un’esperta riconosciuta a livello internazionale per le sue ricerche che includono i sistemi dinamici a eventi discreti, le reti di Petri, il rilevamento e l’isolamento di guasti, la produzione agile e il controllo del traffico stradale. Nel 2017 è stata inoltre nominata IEEE Fellow “per i suoi contributi nella modellazione e il controllo di sistemi a eventi discreti”.