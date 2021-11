Sono 129 i nuovi casi di contagio da coronavirus secondo l'ultimo bollettino regionale sulla pandemia. Oltre 19 mila i tamponi analizzati, il tasso di positività e dello 0,66%. Non ci sono nuove vittime. Torna oltre la soglia dei 4 mila il totale degli attualmente positivi, 137 persone sono ricoverate in ospedale in area non critica, 22 in terapia intensiva.