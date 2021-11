Con la vespa contro un camion, muore un sedicenne a San Paolo Civitate

Ambulanza

Un ragazzo di 16 anni di San Paolo Civitate, Vittorio Marini, è morto nell'impatto della sua vespa contro un camion sulla strada provinciale 30 in provincia di Foggia.

L'amministrazione comunale, in seguito all'incidente, ha deciso di rinviare gli appuntamenti previsti per sabato prossimo e dedicati ai ragazzi del paese. "Oggi la nostra comunità piange la prematura morte di un ragazzo semplice, bello, forte, gioioso e buono", è scritto in un post sulla pagina social del Comune che si associa al dolore della famiglia.