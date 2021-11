Sparatoria, in via Consiglio, a Taranto, davanti a un concessionario di automobili. Una decina i colpi di pistola esplosi. Cinque proiettili hanno danneggiato due auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Scientifica che hanno recuperato e repertato i bossoli. Probabilmente le pistolettate sono state esplose da una moto in corsa, ma sono ancora in corso le indagini per ricostruire i fatti.