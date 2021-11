La Tgr è la testata che più ha aumentato gli ascolti negli ultimi tre anni

logo tgr

Dichiarazione del direttore della TGR Alessandro Casarin:

"La Tgr nelle ultime settimane è stata al centro di attacchi da parte di una rete televisiva concorrente e descritta come una Testata in cui regnano gli sprechi e la poca professionalità. Nulla di tutto ciò è vero. La Tgr oltre ad essere leader nazionale nell’informazione territoriale, in questi ultimi tre anni è la Testata che più ha aumentato gli ascolti: oltre il 2 per cento nello share, oltre mezzo milione di telespettatori in più nell’Edizione serale superando – in totale – i 3 milioni di italiani che ci guardano nella principale Edizione. La Tgr è il secondo telegiornale della Rai per ascolti, il terzo Tg in Italia.

Entro pochi mesi, le 24 redazioni regionali saranno online con i loro Siti Web. Tutto ciò si è potuto realizzare grazie allo straordinario lavoro delle giornaliste e dei giornalisti della Tgr, ma anche di tutto il personale tecnico e amministrativo delle Sedi e dei Centri di produzione.

Gli sprechi e la poca professionalità non appartengono alle giornaliste e ai giornalisti che il pubblico italiano ha premiato in questi anni."