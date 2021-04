Ricoverati e soli, s'incatena il consigliere regionale Tutolo

Pasqua in catene dinanzi alla sede della Regione per sollecitare le autorità a rendere più umane le condizioni dei malati covid gravi

Si e' incatenato nel giorno di Pasqua davanti ai cancelli della Regione Puglia per solidarieta' con quanti non possono incontrare in questi giorni i loro cari. Questa la protesta del consigliere regionale della lista "Con Emiliano" Antonio Tutolo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma di quanti, ricoverati per covid in terapia intensiva, non hanno la possibilità di incontrare i propri familiari e ricevere un sostegno morale. E per sollecitare i soggetti competenti a farsi carico del problema