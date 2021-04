Riaperture: soddisfatti i 5 Stelle, centrodestra preoccupato per la Puglia

La ripartenza di bar e ristoranti fondamentale per il settore agroalimentare spiega il pentastellato Giuseppe L'Abbate. Per Lega e Fratelli d'Italia il ritardo della Puglia, ancora in zona rossa, è responsabilità della gestione di Emiliano e Lopalco