Strage di Capaci, l'emergenza sanitaria non ferma la commemorazione

La ministra Luciana Lamorgese: "L'emozione è sempre grande nel ricordare il giudice Falcone, la moglie, la scorta".

Il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinari, furono le vittime del vile attentato terroristico compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992, sull'autostrada A29 all'altezza dello svincolo di Capaci. A 29 anni dalla strage sono diverse le cerimonie in Italia per "non dimenticare". Quel giorno la Puglia versò il suo tributo di sangue con la morte dell'agente Rocco Di Cillo di Triggiano (BA) e del capo scorta Antonio Montinaro di Calimera (LE). Il sindaco di Bari ,Antonio De Caro, concluderà nel pomeriggio le cerimonie pugliesi con un minuto di raccoglimento e silenzio a Palazzo di Città. Da registrare le dichiarazioni di Matilde Montinaro, sorella di Antonio: "Gli anni passano, ma il tempo non aiuta, al contrario si prende sempre più consapevolezza di quella mancanza. Forse perché si va avanti nell'età, forse perché in questi anni abbiamo avuto una verità non vera e una giustizia non giusta, o semplicemente perché come diceva la mia mamma il dolore nel tempo diventa tuo compagno di vita". "Mi auguro - auspica Montinaro - che la memoria di questi 29 anni , che per un gioco strano del destino sono l'eta' che aveva Antonino quel 23 maggio del 92, si trasformino ogni giorno in impegno e responsabilità"