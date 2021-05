Il centro Help è attivo già dal 23 febbraio, nel rispetto delle norme anti Covid

di Giovanni Matera, montaggio di Antonio De pinto

Un progetto sociale che assiste a 360° chi si trovasse in una condizione di difficoltà, realizzato dall'organizzazione di volontariato M.I.Cro. Italia. Si chiama "Help! Chiedici Aiuto!", è stato finanziato dalla Fondazione "Con il Sud"; dalla fondazione si ricorda la scadenza ormai prossima per partecipare al bando volontariato 2021 riservato a sei province meridionali, tra le quali Barletta-Andria-Trani. Nelle interviste: Federica Giambruno, volontaria; Vincenzo Florio pres. M.I.Cro. Italia OdV; una utente del centro Help