Riaprono le biglietterie a Castel del Monte e al castello svevo di Bari

Dal 29 luglio il servizio nei due siti che garantiscono l'80% degli incassi per il sistema museale pugliese. Passo avanti per la vicenda degli ex dipendenti di Nova Apulia: la nuova società di servizi Coopculture riassorbirà una parte dei lavoratori