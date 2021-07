Balzo dei contagi Covid a quota 139, mai così tanti da metà giugno

Il tasso di positività in un giorno è quasi raddoppiato all'1,9%. Aumentano i morti: cinque, quasi tutti nel tarantino. A Taranto due poliziotti contagiati in un hotspot per migranti, a Brindisi positivi sei membri dell'equipaggio di un traghetto