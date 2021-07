Lopalco: "La nuova ondata c'è, colpa della variante delta, vacciniamo"

La Fondazione Gimbe certifica un aumento dei contagi del 122% in una settimana, ma i dati sui ricoveri sono sotto il livello di guardia. Puglia prima per copertura vaccinale degli over 60. Recepito l'accordo nazionale per i vaccini in farmacia