Fratelli d'Italia chiede in consiglio regionale una rendicontazione analitica dei 369 milioni di euro spesi dalla Regione per l'emergenza coronavirus. "Vogliamo fugare i sospetti che in nome del covid siano state fatte spese allegre" spiega Ignazio Zullo. Sentiamo una sua dichiarazione