Rinvio storico per la Fiera del Levante: non saltava dai tempi della guerra

Mancanza di merci e aziende in difficoltà economica per il Covid i motivi del rinvio della 85esima edizione della campionaria. L'ultimo annullamento nel 1946. La società lavora a un ritorno in grande stile nel 2022. Confermate le fiere specializzate