Il giro d'Italia a nuoto di Salvatore Cimmino per i diritti dei disabili

Tappa da Leuca ad Andrano per l'atleta impegnato in una iniziativa finalizzata a sollecitare più attenzione per i diritti dei disabili e per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Prossima tappa il 4 settembre da Polignano a Torre a Mare