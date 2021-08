Vlora 8 agosto 1991. Omaggio ad Enrico Dalfino

Una giornata di celebrazioni iniziata al Comune con la deposizione di una corona ai piedi del busto del sindaco che governò l'emergenza. Le testimonianza di chi arrivò con quel cargo

La giornata densa di iniziative per i 30 anni dallo storico sbarco della Vlora nel porto di Bari, è iniziata con l'omaggio che l’amministrazione comunale ha voluto dedicare alla memoria dell’ex sindaco Enrico Dalfino, con la deposizione da parte del sindaco Decaro, di una corona di fiori ai piedi del busto di Dalfino nella sala consiliare di Palazzo di Città. Alla cerimonia sono intervervenuti i familiari di Dalfino e gli amministratori comunali che gestirono nel 1991 l'emergenza. A seguire, alle ore 11, nel Teatro Piccinni, su iniziativa della Fondazione Feltrinelli, si è tenuto l'incontro “Il lungo viaggio dei diritti. Bari: a trent’anni dallo sbarco dei cittadini albanesi”, terza data live del Calendario Civile organizzata dalla fondazione in collaborazione con il Comune di Bari e One Bridge To Idomeni onlus. A portare la loro testimonianza il giornalista allora inviato del Manifesto Guido Ruotolo, l’avvocato Gianni Di Cagno, che al tempo sedeva in Consiglio comunale, Eva Karafili, attrice e testimone diretta dell’evento e gli attivisti dell’associazione Passatutti di Bari. Ancora, a parlare di integrazione sono stati Edoardo Garonzi di One Bridge To Idomeni, Ana Estrela dell’associazione Origens di Bari e Caterina Di Fazio dell’Università di Maastricht. La terza parte dell’incontro si è concentrata sui temi dell’accoglienza con il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’ambasciatore italiano a Tirana Fabrizio Bucci, il sindaco di Tirana Erion Veliaj e il sindaco di Durazzo Emiriana Sako. A moderare l’incontro la giornalista Annamaria Minunno.

Le celebrazioni riprenderanno in serata, sul lungomare IX Maggio di San Girolamo, alle ore 19.30, con l’inaugurazione dell’area verde appena riqualificata situata al di sotto dell’installazione artistica realizzata nel 2019 da Jasmine Pignatelli, che assumerà il toponimo “largo Sono Persone 8.8.1991”. A seguire, alle ore 20.40, sulla piazza del mare del waterfront di San Girolamo, nel corso di una perfomance artistica sonora di Jasmine Pignatelli, curata dalla sezione Bari dell’A.R.I., sarà effettuato un radio collegamento in codice morse con il nominativo speciale “IR7ZA” rilasciato dal ministero dello Sviluppo economico. Infine, sul palco allestito sempre sulla piazza del mare, alle ore 21.15 andrà in scena lo spettacolo teatrale “La nave dolce”, testo e regia di Daniela Nicosia con Massimiliano Di Corato, prodotto da TIB Teatro. “La nave dolce” - che si ispira all’omonimo film di Daniele Vicari - racconta del più grande sbarco di migranti mai avvenuto in Italia con un un’unica nave. Lo spettacolo ripercorre in modo evocativo la drammatica vicenda della Vlora, con un testo crudo e immaginifico al contempo in cui lo sviluppo drammaturgico procede attraverso tre voci: quella di chi si mette in viaggio, quella di chi accoglie, quella di chi guarda; per ogni voce una lingua: un idioma italo-albanese, il dialetto pugliese e l’italiano; per ogni lingua: tre punti di vista: un giovane albanese, un barese e un bambino. Una triangolazione dello sguardo che intreccia le tre prospettive alla ricerca di un impatto emotivo che, senza retorica, solleciti la coscienza collettiva. “La nave dolce” a Bari è sostenuto da risorse di Regione Puglia nell’ambito del Progetto 3C a valere su risorse del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020. Per assistere allo spettacolo, a ingresso gratuito a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili,, è necessario prenotarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-trentennale-dello-sbarco-della-nave-vlora-164972781029