L'appello di una mamma afghana: "Salvate i miei bimbi dai talebani"

Rohela vive a Bitonto dal 2013 con due figlie piccole. Altri quattro figli della donna, tutti minori, sono bloccati in Afghanistan. Le procedure di ricongiungimento bloccate per via del caos nel Paese. Le associazioni: "Corridoi umanitari subito"