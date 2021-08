Dolce settembre per l'agriturismo pugliese

Coldiretti Puglia stima 30mila presenze in agriturismo per il prossimo mese

di Giovanni Matera, montaggio di Vincenzo Corbacio

E' tempo di controesodo, ma non per tutti: c'è anche chi ha scelto settembre e la Puglia per le proprie vacanze in agriturismo, i numeri sarebbero da tutto esaurito. Intervista a Filippo De Miccolis Angelini, presidente regionale "Terra Nostra" Puglia