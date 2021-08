Imporre la bellezza per legge? Intervista all'architetto Arturo Cucciolla

Preservare il paesaggio, recuperare e riutilizzare le costruzioni esistenti. Per l'architetto barese Arturo Cucciolla, l'urbanistica deve promuovere la bellezza disciplinando l'espansione delle aree urbane

di Michele Pisani

"La bellezza si può creare per legge?" è il tema dell'intervista all'architetto Arturo Cucciolla, trasmessa dagli studi della TGR Puglia il 30 novembre 2011 e realizzata dal giornalista Rai Michele Pisani.

"Non è un decreto che può obbligare alla bellezza", spiega il docente di Storia dell'Architettura contemporanea del Politecnico di Bari. "Ma metodiche amministrative e politiche possono favorire la bellezza. Faccio l'esempio dei concorsi. Un concorso ben gestito, che metta i progettisti nelle condizioni di fare proposte valide, è un passo verso la bellezza. La politica deve garantire le condizioni perché la bellezza si realizzi".

Lo studioso, scomparso a Bari il 19 agosto del 2021, cita Vitruvio, i Greci. Ma fa presente le grandi differenze tra l'antichità e l'epoca attuale. "Siamo in una situazione in cui alcuni comparti produttivi pare perseguano la bruttezza. Dopo la rivoluzione industriale, assistiamo alla crescita abnorme delle città. Oggi "bellezza" significa prima di tutto recuperare e riusare la stratificazione storica esistente. Con la rivoluzione industriale abbiamo acquisito una capacità inedita di distruggere le nostre radici, di fare danno al senso di sé. Vanno preservati i paesaggi. Occorre mantenere inedificate quante più aree urbane possibile. Altrimenti rischiamo una crisi gravissima".