Spegnere la batteria 12 a fine mese è "il piano di Acciaierie d'Italia"

La batteria cokeria numero 12 è la più grande del siderurgico di Taranto, alimenta l'altoforno 4 e l'acciaieria 1. Il governo ribadisce la necessità di procedere con gli interventi di adeguamento ambientale per ridurre le emissioni inquinanti

di Gaetano Prisciantelli. Montaggio di Giuseppe Alizzi

Nel nostro servizio, l'intervento di Federico Pirro, professore di Storia dell'industria all'Università di Bari.



Acciaierie d'Italia non esclude di spegnere la batteria 12 il 31 di agosto, anzi questo sarebbe proprio il piano dell'azienda a seguito delle sollecitazioni del governo. Si spiega così il nuovo termine indicato dal ministero della transizione ecologica - dopo l'intervento del Tar del Lazio, che, come evidenziato dall'azienda, aveva giudicato irrealistico il termine del dieci luglio. Dopo la disputa sulla consegna di nastri trasportatori e torri, ora il conto alla rovescia riguarda un ingranaggio vitale per la produzione dell'acciaio tarantino.



Il governo elenca gli obiettivi: rifare la doccia 6 per lo spegnimento dei carboni incandescenti per ridurre l'emissione di polveri, nuovi filtri per il camino E428, nuovi sistemi di controllo della pressione dei forni, migliorare il sistema di aspirazione nel lato macchina coke. E ora precisa: "il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni all'ambiente e alla salute in conseguenza della tempistica necessaria alla messa fuori produzione della batteria n. 12 oltre il termine del 30 giugno 2021".



Nessuna reazione finora dai sindacati - la sigla USB annuncia sciopero proprio per il 31 di agosto per il mancato avvio dei contratti di lavoro integrativi a beneficio dei cassintegrati.