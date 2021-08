158 casi, incidenza dell'1,6%. Un decesso. Tornano in piazza i "no pass"

In discesa il numero dei ricoverati, 84. Sul fronte vaccini, sono oltre 4 milioni 750mila le dosi somministrate in Puglia, il 97,5% di quelle consegnate. In piazza del Ferrarese, a Bari, no vax e contrari al green pass