Covid, 184 nuovi casi e un decesso. 1,5% il tasso di positività

Asl pronte per lo sprint della campagna vaccinale dei giovani tra i 12 e i 19 anni. Una fascia d’età spaccata in due: tra i 16 e i 19 non ha ricevuto nemmeno la prima dose quasi il il 35%, una percentuale che raddoppia tra i 12 e i 15