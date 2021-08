Troppi assembramenti, a Martina Franca obbligo di mascherina all'aperto

L'ordinanza del sindaco valida fino al 31 agosto, dalle 19 alle 2 di notte. Nuovi focolai tra i giovani in Capitanata. A Marina di Lesina contagiate 31 persone della provincia di Bergamo. Lopalco: "Non vaccinati i ricoverati in terapia intensiva"