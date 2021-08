Cinquemila operatori sanitari non vaccinati, in arrivo solleciti delle asl

In caso di rifiuto di coloro che non hanno un certificato di esenzione si procederà per gradi: se possibile verranno adibiti ad altre funzioni, altrimenti scatterà la sospensione. Vaccini agli studenti: si punta a coprire il 75% entro il 20 settembre