Pronto soccorso, ordinanza chiede aiuto ai medici

Il provvedimento regionale per contrastare l'emergenza nei punti di primo accesso. Possibile richiamo in servizio anche per i medici in quiescenza

di Mattia Giuramento - montaggio di antonio Lacetera

Nel servizio, le interviste a Donato Monopoli - Segretario Generale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e a Antonio Dibello - Primario P.S. Altamura e Dirigente 118 Prov. Bari