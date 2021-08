La Regione prepara il piano post Covid, critiche da Forza Italia

Sarà valido per il periodo 2021-2026. Centrale la mobilità degli studenti: “Scaglionare gli orari di ingresso è l’unica soluzione”, dice il presidente di Asstra Puglia Matteo Colamussi. Le opposizioni lamentano una scarsa condivisione

di Stefano Galeotti - montaggio di Alessandro Calabrese

Dopo l'approvazione da parte del consiglio ora è in corso la stesura del piano attuativo per individuare infrastrutture e politiche prioritarie nei prossimi 5 anni. “L’assessore Maurodinoia venga in Consiglio a riferire”, chiede il capogruppo di Fi Stefano Lacatena.