Il parco della giustizia a Bari, l'impegno del governo "pronto per il 2024"

A fine agosto, assicura il sottosegretario Sisto, dovrebbe essere approvata una norma per semplificare le procedure: in caso di ricorso al Tar, consentirà di non bloccare l'opera. "Arriva il commissario Ficchì, garantisce la massima operatività"