Un bando da 2,3 milioni di euro per lo sport al Sud

di Giovanni Matera, montaggio di Bartolomeo Mastronardi

9 i progetti selezionati in Campania, Puglia e Sicilia. Assegnati in Puglia complessivi 741mila euro per tre progetti che coinvolgeranno:, frazione di Carmiano (LE);, quartiere San Paolo;, quartiere "Stadio". Intervista a Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD