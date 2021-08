Salve in mare le tartarughe appena nate

Nella nottata di ieri la schiusa delle uova di Caretta caretta deposte lo scorso 01 luglio

L’evento è stato monitorato dagli operatori del Centro Recupero Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento, coadiuvati dai volontari dei Seaturtle Watcher, che hanno garantito assistenza ai piccoli nati nel raggiungimento del mare. Fondamentale è stato anche il contributo del personale del 61° Stormo e del 10° Reparto Manutenzione velivoli dell’Aeronautica Militare presente sul posto, poiché il nido era situato nella sabbia della spiaggia del distaccamento straordinario dell'Aeronautica Militare di Lido Conchiglie, Gallipoli .

La nascita è stata accolta con soddisfazione dagli operatori del centro, in quanto il nido era stato inizialmente deposto dalla femmina di Caretta caretta in prossimità del bagnasciuga e ciò ha comportato il trasloco immediato delle 104 uova in una posizione ideale, che ha quindi permesso lo sviluppo corretto degli embrioni.



Foto e video per gentile concessione del Centro Recupero Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento di Calimera (LE)