Il Green pass non arriva, "Costretti ad annullare esami clinici prenotati"

La Regione: "Chiediamo pazienza. In tutte le Asl ci sarà un indirizzo e-mail per rispondere alle segnalazioni di ritardi o errori". Autorizzata la prenotazione del vaccino per gli adolescenti dai 12 anni in su

di Gaetano Prisciantelli, montaggio di Antonio De Pinto

Nel nostro servizio, la testimonianza di